الآن- رابط فحص نتائج أسماء الناجحين في امتحان توظيف معلم في غزة اليوم الأربعاء 24-5-2023

رابط فحص نتائج أسماء الناجحين في امتحان توظيف معلم في مدارس الحكومة بغزة اليوم الأربعاء 24-5-2023 ، ويبحث آلاف المتقدمين على محرك جوجل الشهير في هذه الأوقات عبر محرك جوجل الشهير عن هذا الرابط لمعرفة أسماء الناجحين وهذا الأمر دفع فريق فلسطين اليوم الإخباري في كتابة هذه المقالة التي نوضح لكم فيها كامل التفاصيل التي تتحدث عن هذا الموضوع حيث ينتظر المتقدمون بفارغ من الصبر وعلى أحر من الجمر نشر الرابط .

ولقد قام الفريق في وضع تفاصيل رابط فحص نتائج أسماء الناجحين والمقبولين في امتحان توظيف معلم في غزة 2023 ، حيث قمنا في نشر هذه المقالة على الفور التي تمكن الجميع من التعرف عليه بكل اريحية تامة وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في المتابعة حتى نهاية السطور .

رابط فحص نتائج الناجحين بامتحان توظيف معلم في غزة اليوم الأربعاء 24-5-2023

ولقد وضعنا لكم على الفور بعد هذه المقدمة من رابط فحص نتائج أسماء الناجحين في امتحان توظيف معلم في مدارس الحكومة بغزة اليوم الأربعاء 24-5-2023 وهو عبر موقع وزارة التربية والتعليم بغزة هنــــــــا .

ويوم الخميس الماضي، عقدت وزارة التربية والتعليم امتحان التوظيف بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، اليوم الخميس، عن أماكن عقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 .

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان التوظيف نحو 39 ألف متقدم من كافة التخصصات التربية .

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت، أنه بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن موعد عقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2024-2023، وذلك بعد غدٍ الثلاثاء 2023/5/16 الساعة التاسعة صباحاً في نفس الأماكن التي تم تحديدها سابقاً.

نتائج أسماء الناجحين بتوظيف معلم بغزة 2023

وأكد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أ. رائد صالحية، اليوم الثلاثاء 16/5/2023، أن وزارته لم تُبلغ رسمياً من وزارة التعليم برام الله عن عقد امتحانات جديدة لتوظيف معلمين جدد بالكويت.

وقال صالحية، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "عقد امتحانات هذا التوظيف يعتمد على دولة الكويت التي ترسل لوزارة التعليم بالضفة لترتيب الإجراءات بالتنسيق مع التعليم بغزة ".

وأضاف أنه حال تم ابلاغ الوزارة بذلك سيتم الإعلان به عبر موقع الوزارة الرسمي ومنصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي ببيان صحفي.

وأشار إلى أن سفر الدفعة الماضية البالغ عددهم 500 معلم، لم يتم الانتهاء من سفرهم، موضحا أنه آلية السفر تتم على فترات بشكل اسبوعي.

وتم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأنه سيتم فتح باب التسجيل لامتحان توظيف الكويت، خلال شهر 7 القادم بعد انتهاء الانتخابات الكويتية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، في الأول من سبتمبر الماضي، إجراء عقد امتحان قدرات للخريجين الذين تقدموا عبر بوابة التوظيف الكويتية في عدة تخصصات من التربية، ثم تلى ذلك تنفيذ مقابلات واختيار 500 معلم، بحضور وفد كويتي متخصص.

ويُعاني أكثر من ربع مليون خريج وخريجة في قطاع غزة منذُ سنوات في الحصول على وظائف رسمية وغير رسمية، وسط ارتفاع في معدلات البطالة بين صفوف الخريجين، في ظل عجز الوزارات على استيعابهم ونظرًا لسوء الأوضاع المالية في القطاع.

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل رابط فحص نتائج أسماء الناجحين في امتحان توظيف معلم في مدارس الحكومة بغزة اليوم الأربعاء 24-5-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .