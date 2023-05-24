شركة مصرية تصدر أول منتجاتها لخدمة الحجاج في السعودية

تمكنت الشركة العربية للتجارة والتصنيع السعودية في مصر، من تصدير أول إنتاج للمصنع بواقع 12 حافلة إلى السوق السعودية، لخدمة الحجاج.

وتضخ الشركة استثمارات بقيمة 2 مليارات دولار خلال 10 سنوات المقبلة في تصنيع الحافلات السياحية، حيث تستهدف الشركة زيادة حجم إنتاج الاتوبيسات خلال السنوات المقبلة، بهدف تصدير المنتجات الى دول الخليج ونظيرها الأفريقية .

وأضاف اللواء إسماعيل النجدي مدير عام الشركة بمصر أن الشركة العربية ضخت استثمارات بقيمه 1.2 مليارات جنيه فى إنشاء مصنع لإنتاج الحافلات بمحافظة السويس على مساحة 166 الف متر، حيث كان افتتاح مصنع الشركة خلال شهر فبراير الماضي.

وذكر أن الشركة تستهدف تصنيع 500 حافلة سياحية سنويا بداخل مصنع الشركة ، متوقعا زيادة حجم الإنتاج لتصل إلى 1000 حافلة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تحتفل اليوم بتصدير أول انتاج للمصنع بواقع 12 حافلة إلى السوق السعودي.

ونوه بأن الشركة تعتمد على نسبة 45% من الخامات المحلية فى تصنيع الحافلات السياحيه ، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم التصنيع المحلي خلال العام المقبل لتصل إلى 65%

وأشار إلى أنه الشركة تعمل وكيل إلى "كينج لوينج الصينية" بداخل السوق المحلي فى عمليات تصنيع الحافلات.