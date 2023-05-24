أسهل طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت - مقادير ومكونات

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت ، حيث يواصل الجمهور الكريم في العديد من الدول العربية في البحث عبر محرك جوجل الشهير وهذا الامر قد دفع فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي تمكنكم من الوصول إلى جميع تفاصيل هذه الحلوى التي تعد خطوات اعدادها في غاية السهولة.

وتأتي هذه المقالة ضمن طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت ضمن جهود فريق الموقع في اعداد سلسلة مقالات عدة نعكف على نشرها بشكل يومي ونقوم في نشرها ونضع فيها معظم المواضيع التي يبحث عنها الجمهور الكريم كما هو الحال هنا .

مقادير البسبوسة بالقشطة في البيت

كما ووضعنا لكم تفاصيل حلوى مكونات البسبوسة بالقشطة وهو على النحو التالي

أولا: كوبان من دقيق السميد.

ثانيا: ثلاث أرباع كوب من السكر.

ثالثا: كوب من اللبن.

رابعا: ثلاث أرباع كوب من الزيت.

خامسا: كوب واحد من القشطة.

سادسا: ملعقتان من البيكنج باودر.

سابعا: ثلاث أرباع ملعقة من الفانيلا.

ثامنا: مكسرات (الكمية حسب الرغبة).

تاسعا: ربع كوب من جوز الهند.

خطوات عمل حلوى البسبوسة

أسهل طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

وفي هذه الفقرات سوف تتعرفون على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة ونؤكد لكم إلى أن جميع السيدات سوف تطبقها بكل اريحية تامة .

أولا: في الطريقة الأولى من اعداد عمل البسبوسة بالقشطة يترتب عليكم التحضير وعاء عميق نسبياً ونضع فيه كلاً من دقيق السميد والفانيلا والبيكنج باودر وجوز الهند واللبن والزيت والسكر ونمزج المكونات معاً جيداً حتى نتأكد من تجانس المكونات.

ثانيا: وفي الطريقة الثانية ، لابد من حضراتكم وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة أن تأتي بصينية خبز وندهنها بالقليل من الزيت ورشة من الدقيق ثم نقوم بسكب نصف كمية خليط البسبوسة ثم نُضيف له القشطة ونسكب باقي كمية البسبوسة.

ثالثا: وفي الطريقة الثالثة ، يترتب عليكم فيها ادخال إلى البسبوسة بالقشطة الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة.

رابعا: وفي الطريقة الرابعة ، يُفضل تقطيع البسبوسة قبل دخولها الفرن، ثم عليكم ترك البسبوسة بالقشطة في الفرن لمدة ثلاثون دقيقة.

خامسا: في الخطوة الأخيرة من اعداد هذه الحلوى على السيدة اخراج البسبوسة من الفرن ونغمرها بالقُطر (الشربات) ونُغطيها لخمس دقائق ثم نقوم بتقديمها.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل أسهل طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .