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بالفيديو
شبان يحاصرون جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:59 ص
24 مايو 2023
شبان يحاصرون جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله
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