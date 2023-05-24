بالفيديو شبان يحاصرون جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:59 ص
24 مايو 2023
محاصرة منازل.PNG
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شبان يحاصرون جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله

 

 

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