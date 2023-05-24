سلطة الاحتلال توافق على بناء مئات المنازل الاستيطانية في أبو ديس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:12 ص
24 مايو 2023
أبو ديس بالقدس
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وافقت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خطط لبناء 400 منزل استيطاني جديد داخل حي أبو ديس الفلسطيني الذي يمتد بين الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن لجنة التخطيط والبناء المركزية في القدس وافقت على اقتراح لإنشاء حي جديد في أبو ديس، والذي يطلق عليه اسم "كيدمات تسيون"، على قطعة أرض كبيرة تقع بالقرب من الجدار الأمني في أبو ديس والتي تسعى الشخصيات المؤيدة للاستيطان في إسرائيل للسيطرة عليها منذ سنوات.

ويسكن في البلدة في الوقت الحالي حوالي 12 عائلة يهودية، تعيش في مبنيين سكنيين صغيرين اشتراهما المتبرع الأمريكي إيرفينغ موسكوفيتز، عبر منظمة "عطيرت كوهانيم" في أوائل عام 2004، وفق الصحيفة.

 

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