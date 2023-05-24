هيئة الأسرى: إدارة سجن عوفر تتجاهل حالة الأسير المسن المريض أبو ميزر

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الاربعاء، أن إدارة سجن عوفر تتجاهل الوضع الصحي للأسير زهير عبد الجواد ابو ميزر 63 عاماً، من محافظة الخليل، والمعتقل منذ أربعة شهور ونصف، ولا يزال موقوفاً ينتظر قرار المحكمة الاحتلالية العسكرية الإسرائيلية التي ستكون في العاشر من الشهر القادم.

وأوضحت الهيئة أن محاميها يوسف متيا قام بزيارة الأسير أبو ميزر في سجن عوفر، واستمع لتفاصيل حالته الصحية، حيث يعاني من ارتفاع كبير في سكر الدم ومشاكل في القلب، وكان يتلقى دواء خاص بالشبكية، ولكن منذ اعتقاله لم يأخذ هذا الدواء لأن إدارة السجن توفر له حبة مميع الدم فقط، وتتجاهل ادوية السكري والشبكية، علماً أنه أجرى عملية قلب مفتوح قبل 3 سنوات، وبحاجة الى رعاية صحية ومراقبة دائمة.

وأضاف المحامي متيا " الاسير أبو ميزر اخبره بانه محتجز بتهمة حيازة سلاح ناري، وهو يرفض هذه التهمة، ولا يوجد لديه أي علم بما يوجه له، حيث أنه في العقد السادس من عمره، ولديه 10 من الابناء والبنات، ويطالب بنقله الى المستشفى لاجراء فحوصات طبية، وتشخيص لحالته".

وتحمل الهيئة ادارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو ميزر، وتطال المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل للإفراج عنه كونه مريض وكبير بالسن.