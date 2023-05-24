ارتفاع سعر الذهب في سوريا عيار 21 للبيع والشراء اليوم الأربعاء 24-5-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية والمحالات التجارية اليوم الأربعاء 24-5-2023 ، ويبحث مئات الالاف من المهتمين والتجار والباعة والمستهلكين في جميع محافظات جمهورية سوريا عبر محرك جوجل الشهير عن أسعار الذهب في تعاملات اليوم لذلك قرر فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نوضح من خلالها جميع الأسعار الخاصة بمعدن الثمين الأصفر وعن الباقي فهو التالي:

كم وصل سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 24-5-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 482,000، ومبيع: 488,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 487,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 485,000 ، مبيع: 491,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 490,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 499,000 ، مبيع: 502,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 501,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 500,000 ، مبيع: 503,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 502,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا اليوم

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 541,714 وشراء 540,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 496,571 وشراء 495,524 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 474,000 وشراء 473,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 406,286 وشراء 405,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 316,000 وشراء 315,333 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 270,857 وشراء 270,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 16,847,314 وشراء 16,811,771 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,792,000 وشراء 3,784,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 541,714,286 وشراء 540,571,429 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية والمحالات التجارية اليوم الأربعاء 24-5-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .