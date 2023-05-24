من المقرر، أن تعقد محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 24/5/2023، جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة.

ووفقاً لوزارة الأسرى والمحررين، فإن محكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة، الذي يعاني وضعاً صحيًا خطيرًا ويقبع في مشفى "آساف هروفيه."

من جهتها، أوضحت سناء سلامة زوجة الأسير القائد والمفكر وليد دقة، أن في هذه اللحظات تعقد محكمة الاحتلال جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة، الذي يعاني وضعًا صحيًا خطيرًا ويقبع في مشفى "آساف هروفيه".

وبينت أنه حتى هذه اللحظات لا يوجد تواصل مع محاميه وفي انتظار انتهاء الجلسة والإبلاغ عن مخرجاتها.

وكان الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، حرض على الأسير المريض دقة بأنه يجب أن ينهي حياته داخل السجن.

وسبق، أن عارضت محكمة الاحتلال طلب الإفراج عن الأسير وليد دقة الذي يحيا في سجون الاحتلال، بوضع صحي خطير حيث يعاني مرض السرطان.

وكان ضابط الصحة في مصلحة السجون الإسرائيلية أقرّ في تقرير أن "أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته، فيما توقعت عدة تقارير أخرى أن الأسير دقة سيتوفى من جراء مرضه خلال سنتين.