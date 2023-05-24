بالفيديو الاحتلال يعتقل شابين في بلدة الطور وشقيقين في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة الطور في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: آدم غيث وصالح الهدره وأيسر أبو سبيتان، مشيرةً إلى أن القوات نقلتهما إلى جهة مجهولة بواسطة سيارة عسكرية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين عقب اقتحام منزل عائلتها ببلدة جبع.

وذكرت مصادر صحفية، عن شهود عيان، أسماء المعتقلين وهما: كرم وحكيم الهدهد.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة، فجر اليوم، وعرف من بين المعتقلين الأسماء الآتية:_

1. الجريح أحمد أبو عزيز- جنين.

2. محمد أبو عزيز- جنين.

3. كرم الهدهد- جبع جنوب جنين.

4. حكيم الهدهد- جبع.

5. بهاء نضال طيان- نابلس.

6. خليل أبو غضيب- نابلس.

7. الفتى أيهم نواف السلايمة- القدس المحتلة.