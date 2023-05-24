بالفيديو شاهد| تفاصيل تُنشر لأول مرة حول عملية "نفق الحرية"

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء 24/5/2023، تفاصيل جديدة حول عملية نفق الحرية في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" التي هرب خلالها ستة أسرى في سبتمبر/أيلول 2021 الماضي.

ووثقت مشاهد جديدة من الكاميرات الأمنية في سجن جلبوع، مأمورة السجن في ليلة هروب الأسرى منه بشهر سبتمبر/ أيلول 2021 في عملية عرفت باسم "نفق الحرية"، وهي تقوم بتفتيش عابر وتبلغ المسؤولين عنها بأن كل شيء على ما يرام وليس هناك أي استثناء، بينما كان أول سجين قد هرب الفعل.

המחדל בכלא גלבוע – מתועד במצלמות האבטחה: בזמן שהמחבלים התגנבו מהתא, כך נראתה הביקורת של הסוהרת – שהאסירים ברחו לה מתחת לאף@moyshis #חדשותהערב pic.twitter.com/Xo29T3I5yR — כאן חדשות (@kann_news) May 23, 2023

ونشرت قناة ريشت كان العبرية، مقطع فيديو ظهرت فيه مأمورة السجن وهي تمشي بجوار الزنازين بينما كانت تحمل كشاف في يديها وجهته نحو الأرض، كما أنها اجتازت الزنزانة الخامسة التي هرب منها الأسرى بدون أن تتوقف بجانبها، في إجراء مخالف للإجراء الذي ينص على فتح الجزء العلوي من أبواب الزنازين والتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام بداخلها.

وفي ليلة الهروب، بالسادس من أيلول 2021، بين الساعة 12:30 والساعة 1 بعد منتصف الليل، دخل أول أسير من النفق في طريقه للفرار، وفي الساعة 1:21 كما يوثق الفيديو الجديد، كان بالفعل خارج السجن بعد أن هرب عبر النفق المحفور من أرضية الحمام.

وتكشف التحقيقات التي أجرتها لجنة خاصة، أن المأمورة في تلك الليلة كتبت أنها أجرت تفتيشًا لجميع الزنازين، مع التركيز على السجناء الذين يشكلون خطرًا في زنازين 4 و5 و14، وتم تسجيل تلك الملاحظة عند الساعة 1:32، لكن الأسير السادس محمود العارضة الذي خرج آخر واحد من النفق الساعة 1:37، أكد أثناء استجوابه أنه سمع بمرور حارس من الممر بدون أن يتم فحص فيما إذا كانوا داخل الزنزانة أو لا.

ووفقًا للتقرير، فإنه أجريت تفتيشات إضافية كل ساعة بشكل سطحي، وبعد ساعتين فقط عند الساعة 3:17 فجرًا، اتضح أن الزنزانة كانت فارغة، وتبين أن الأسير أيهم كممجي كان من المفترض أن يكون في نفس زنزانة الأسرى الستة، رغم أنه كان من المفترض أن لا يكون بداخلها لأنها ليست مكان زنزانته.