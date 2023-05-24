أجواء حارة نسبيًا...طالع طقس فلسطين اليوم الأربعاء 24-5-2023

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 24-5-2023، بأن يكون الطقس غائماً جزئياً حاراً نسبياً في المناطق الجبلية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، بقية المناطق تكون فيها الأجواء حارةً نهاراً ودافئاً نسبياً في المناطق المنخفضة ليلاً ولطيفاً في الجبال.

وبيّنت أنه يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 4-5 درجات مئوية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن الأجواء تكون يوم غد الخميس، غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ومعتدلاً.

وذكرت أنه يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.