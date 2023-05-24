مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر وصباح اليوم الأربعاء 24/5/2023، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في أنحاء مختلفة بالضفة، تخللتها اعتقالات ومواجهات واشتباكات مسلحة.

وشملت الاقتحامات محافظات رام الله، ونابلس و جنين وطولكرم.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين كرم وحكيم الهدهد عقب اقتحام منزل عائلتهما ببلدة جبع جنوب المدينة، كما اعتقلت الجريح أحمد أبو عزيز ووالده محمد أبو عزيز عقب اقتحام منزلهما بالحي الشرقي في المدينة، فيما اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الحي.

رام الله

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله، و أطلقت قوات الاحتلال الغاز تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات، وعاثت تلك القوات خرابا كبيرا داخل أحد المحال التجارية في المخيم.

نابلس

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خليل أبو غضيب وبهاء الطيان عقب اقتحام منزليهما في المدينة، فيما إطلاق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي المعاجين بنابلس.

طولكرم

وأفادت مصادر محلية أن صافرات الإنذار دوت في مخيم نور شمس بطولكرم لتحذر من اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال زعترة وداهمت منازل وعبثت بمحتوياتها تعود للمواطنين، رافت نايف الوحش، ويوسف البو، وفادي بطاح، وانسحبت دون ان يبلغ عن اعتقالات.