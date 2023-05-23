سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 24-5-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاربعاء 24-5-2023 ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الجديدة المتعلقة في أسعار صرف الذهب بجميع العيارات حيث رأى الفريق في ساعات الصباح الباكر عمليات بحث الكترونية تخطت العشرة الالاف ومن هذا المنطلق فقد سارع الفريق في نشر وتوزيع هذا التقرير على مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى عدد أكبر ممكن من المهتمين في محاولة لعميم الفائدة وفيما يلي التفاصيل :

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 24-5-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 482,000، ومبيع: 487,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 487,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 484,000 ، مبيع: 490,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 490,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 498,000 ، مبيع: 501,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 501,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 499,000 ، مبيع: 502,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 502,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا اليوم

سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 ووصل عند مستوى بيع 541,714 وشراء 540,571 ليرة .

سعر عيار 22 ووصل عند مستوى بيع 496,571 وشراء 495,524 ليرة .

سعر عيار 21 ووصل عند مستوى بيع 474,000 وشراء 473,000 ليرة .

سعر عيار 18 ووصل عند مستوى بيع 406,286 وشراء 405,429 ليرة .

سعر عيار 14 ووصل عند مستوى بيع 316,000 وشراء 315,333 ليرة .

سعر عيار 12 ووصل عند مستوى بيع 270,857 وشراء 270,286 ليرة .

سعر الاونصة ووصل عند مستوى بيع 16,847,314 وشراء 16,811,771 ليرة .

سعر الجنيه الذهب ووصل عند مستوى بيع 3,792,000 وشراء 3,784,000 ليرة .

سعر الكيلو ووصل عند مستوى بيع 541,714,286 وشراء 540,571,429 ليرة .

وفي ختام هذه المقالة التي تحدثنا بها جول تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاربعاء 24-5-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .