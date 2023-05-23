حركة المجاهدين الفلسطينية تعقب على تدهور صحة الأسير وليد دقة

عقبت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على تدهور صحة الأسير المريض وليد دقة المصاب بمرض السرطان، ويقبع حاليًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن العدو الصهيوني يمارس سياسية القتل البطيء مع الأسير دقة، محملةً الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته.

واعتبرت إلى أن تصريحات الوزير الإسرائيلي ايتمار بن غفير الذى يطالب بإنهاء حياة الأسير وليد دقة داخل السجن "تعبير واضح عن العقلية الإجرامية الصهيونية ، وتجسيد صريح لحجم الجرائم اللاإنسانية التي تمارس ضد الاسرى.

ودعت حركة المجاهدين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بالوقوف على واجباتها بإنقاذ حياة الأسرى المرضى قبل فوات الاوان*