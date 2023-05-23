سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24 مايو 2023- سعر الذهب بالجنيه

تباينت أسعار الذهب في مصر خلال الساعات الماضية، بمستهل تعاملات الأربعاء 24 مايو 2023- ، بضغوط تراجع "الثمين" عالميا مع قفزة الدولار، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24 مايو 2023-

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1962.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1965.70 دولار.

ولامس الدولار أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين اليوم الأربعاء، وسط استمرار أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة هناك أعلى لفترة أطول.

وصعد الدولار إلى ذروة ستة أشهر عند 138.80 مقابل الين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو ما يعكس التناقض الصارخ بين نهج التشديد الذي لا يزال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يتبعه وبين سياسات بنك اليابان فائقة التيسير.

وقالت تينا تنج محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: "الأسواق تتوقع إبقاء الاحتياطي الاتحادي على معدلات الفائدة أعلى لفترة أطول... فالتضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى بكثير من المستهدف".

وأضافت "لا أعتقد أن الاحتياطي الاتحادي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا". وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مستهل الأسبوع الجاري لتستعيد جزءا من الخسائر السابقة. ويرى متعاملون في السوق أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر غير مبرر.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق أمس الثلاثاء، حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل عشرة أيام فقط من تعثر محتمل قد يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى. لكنهما تعهدا بمواصلة المحادثات.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

محليا؛ تباين سعر غرام الذهب عيار 24 حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2783 جنيها بينما تراجع سعر البيع إلى 2806 جنيهات للبيع، مقابل 2771 جنيها للشراء و2829 جنيها للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

وارتفع سعر شراء غرام الذهب عيار 18، الأكثر انتشارا في محافظات الوجه البحري في مصر، إلي 2087 جنيها بينما تراجع سعر البيع إلى 2104 جنيهات، مقابل 2079 جنيها للشراء و 2121 جنيها، أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وخلال تعاملات اليوم، كما تباين سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا حيث ارتفع سعر الشراء على نحو طفيف إلى مستوى 2435 جنيها بينما تراجع سعر البيع إلى 2455 جنيها، مقابل 2425 جنيها للشراء و2475 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

وسجلت سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 60681 جنيها (1961 دولارا)، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم من بي تي سي في مصر نحو 21190 جنيها، بحسب منصة آي صاغة.

سعر سبيكة الذهب في مصر

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي في مصر اليوم ليسجل 60280 جنيها.

هل تنخفض أسعار الذهب؟

وعن تأثير قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك على السوق، قال علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب: شهدنا التأثير على مدار الأيام الماضية فور اتخاذ القرار، وكان تأثيراً نفسياً، لكن موسم الوافدين من الخارج لم يبدأ بعد، ما يعني عدم تأُثير القرار على السوق حالياً.

وأَضاف أن قرار إلغاء الجمارك على واردات الذهب مع القادمين من الخارج لم تتضح آثاره حتى الآن، مؤكداً أن أسعار الذهب ستنخفض مرة أخرى. وأضاف أن قرار إعفاء الجمارك أدى إلى هدوء الأسعار بعد أن كان غرام الذهب متجها صوب 3 آلاف جنيه.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعوامل العرض والطلب وسعر الدولار محلياً، وساهم عدد من الإجراءات الحكومية الأيام الماضية في تهدئة صعود الذهب، لكن سرعان ما تبدد تأثير الإجراءات ليتحول الذهب مجدداً للصعود الجنوني.

جنون الذهب في مصر

وكانت أسعار الذهب قفزت إلى 2850 جنيها لغرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر لكن قرارات حكومية اتخذت سمحت بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك لمدة 6 أشهر، وإطلاق صندوق للاستثمار في الذهب، دفعت المعدن النفيس للهبوط وصولاً إلى 2190 جنيها للغرام، مع تزايد مخاوف أزمة الديون الأمريكية تحول المعدن الأصفر للصعود من جديد، بحسب أمير رزق خبير تجارة وصناعة المجوهرات.