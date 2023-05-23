جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية تحاكي حربًا مع حزب الله

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينظم مناورة عسكرية في شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فإن جيش الاحتلال سيجري مناورة للجيش الأحد المقبل، وستستمر لمدة أسبوعين.

وأوضحت الصحيفة، أن المناورة الجديدة "ستحاكي حرباً مع حزب الله".

من جهته، حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتس هليفي، من "تعاظم قدرات حزب الله في لبنان".

ووصف هليفي، في كلمة له بمؤتمر هرتسيليا، قدرات حزب الله، بـ"التحدي الرئيسي أمام إسرائيل"، مؤكدًا، أن "معركة في الساحة الشمالية ستكون صعبة على الجبهة الداخلية" .