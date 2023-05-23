إرشادات مهمة من المملكة السعودية لموسم الحج 2023

وجهت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عدة إرشادات لضيوف الرحمن عند القدوم للحج لتسهيل زيارتهم.

ونوهت الوزارة من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن معرفة ضيوف الرحمن للأحجام والأوزان المعتمدة لقبول الأمتعة المشحونة سيجعل من رحلتهم أسهل، داعية الحجاج للالتزام بالأوزان والأمتعة المعتمدة.

وذكرت الوزارة في منشورها أن آخر موعد لقدوم حاملي تأشيرات العمدة، في 4يونيو/تموز 2023، الموافق 15 ذو القعدة من عام 1444 هجرياً، وآخر موعد لمغادرة المعتمرين من المملكة العربية السعودية، سيكون في 18 يونيو/ تموز 2023، الموافق 29 ذو القعدة 1444 هجرياً.

وأعلنت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية منذ فترة أن موعد عيد الأضحى للعام 2023، سيكون من يوم الأربعاء 28 يونيو/تموز حتى السبت 1 يوليو/ تموز.

وتتوقع السعودية هذا العام استضافة أكثر من مليوني حاج.

وفي كل عام وقبل انطلاق موسم الحج تفرض المملكة العربية السعودية العديد من الشروط والقيود بشأن موسم الحج، كما توجه ضيوف الرحمن إلى عدة ملاحظات للوقاية من الأمراض منها:

- قبيل السفر احرص على تلقي التطعيمات اللازمة ضد عدد من الأمراض.

- النظافة المستمرة أمر ضروري لسلامتك والوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

- تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

- احرص على ارتداء الكمامة بشكل مستمر.

- احرص على تغطية أنفك وفمك بكوعك أو منديل ورقي عند السعال والعطس.

- لا تلمس عينيك أو فمك دون غسل يديك جيدا.

- اغسل يديك باستمرار باستخدام الماء والصابون أو محلول الكحول لتعقيم اليدين.

- داوم على الاغتسال واستخدام المناشف الخاصة بك.

- لا تتبادل الملابس والأدوات الشخصية مع الآخرين واعتن بأدواتك الشخصية.

- تأكد من استخدام أدوات نظيفة عند قص الشعر عند التحلل من الإحرام.