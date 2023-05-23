خاصية جديدة: واتساب يتيح تعديل الرسائل بعد إرسالها

أعلن الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرغ عن خاصية جديدة في تطبيق المراسلات واتساب، ستحظى باهتمام كبير من قبل العملاء.

وكتب المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يمكن الآن تعديل رسائل واتساب حتى بعد 15 دقيقة من إرسالها".

واتساب يتيح تعديل الرسائل بعد 15 دقيقة من الإرسال - حساب مارك زوكربيرغ على فيسبوك

كيف يمكن تعديل الرسائل على واتساب؟

إذا كنت ترغب في القيام بذلك، يمكنك الضغط مع الاستمرار على الرسالة، والنقر فوق خيار التعديل، حتي يمكنك تحرير الرسالة.

ستحتوي الرسائل التي تم تحريرها على علامة "محرر" بجوار الطابع الزمني لتمييز التغيير. ومع ذلك، لن يحتفظ التطبيق بأي سجل تصحيح، ولن يتمكن المستخدمون الآخرون من رؤية الإصدارات السابقة من الرسائل المحررة، وفقا لموقع "techcrunch" التكنولوجي.

في الوقت الحالي، لدى المستخدم القدرة على التحكم في محادثاته، مثل تصحيح الأخطاء الإملائية أو إضافة المزيد من السياق إلى الرسالة.

ويتم ذلك في غضون 15 دقيقة من إرسال الرسالة، ما عليك سوى النقر مع الاستمرار على هذه الرسالة لفترة ثم تحديد خيار "تحرير" من القائمة "، بحسب ما قالته شركة ميتا.

في السابق وقبل الخاصية الجديدة، كان على المستخدمين إما حذف رسالة تماما أو إرسال تصحيح في رسالة منفصلة.

في العام الماضي، زاد تطبيق الدردشة الحد الزمني لحذف رسالة من يومين (48 ساعة) إلى 60 ساعة.

لطالما عرض منافسو واتساب مثل Telegram وSignal القدرة على تحرير الرسائل.

مع نظام التشغيل iOS 16، قدمت أبل أيضا القدرة على تحرير وإلغاء إرسال الرسائل المرسلة عبر iMessage.

حتى تويتر قدم زر التحرير للمستخدمين العام الماضي. في حين أن المهلة الزمنية لتعديل رسالة ليست سخية مثل نافذة Telegram التي تبلغ مدتها 48 ساعة، إلا أنها لا تزال أفضل من لا شيء.

قالت ميتا إن الميزة يتم طرحها بالفعل للمستخدمين وستكون متاحة للجميع في غضون أسابيع قليلة.