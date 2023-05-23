بالفيديو والد الأسير عاصف الرفاعي يتحدث عن الوضع الصحي لابنه المعتقل في سجون الاحتلال

أكد والد الأسير عاصم الرفاعي، اليوم الثلاثاء، أن عاصم المعتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدأ يتلقى العلاج الكيماوي بعد انتشار السرطان في جسده.

وأوضح والد الأسير، أن ابنه عاصم المصاب بمرض السرطان تدهورت صحته، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتبعة داخل سجون الاحتلال.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أعلن في ديسمبر الماضي، أنّ الوضع الصحيّ للمعتقل عاصف الرفاعي في تدهور مستمر، حيث تتعمد إدارة السّجون منذ اعتقاله في الـ 24 من أيلول/ سبتمبر الماضي، المماطلة في نقله إلى المستشفى.

وذكر النادي، في تصريح صحفي، أن عاصف (20 عامًا)، من بلدة كفر عين شمال رام الله، ان الاحتلال يماطل في إجراء الفحوص الطبيّة اللازمة له، حيث يقبع في سجن "عوفر".

وأكدت التّقارير الطبيّة قبل اعتقاله أنّ وضعه الصحيّ خطير، وأنّه بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وفق نادي الأسير.