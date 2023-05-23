الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض وليد دقة

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير المريض وليد دقة المصاب بمرض السرطان.

وطالبت الوزارة، من الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جريمة إعدامه وإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه.

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر الناعوق، أمس، أن الاحتلال الصهيوني يتعمد قتل الأسير وليد دقة من خلال الاستمرار في سياسة الإهمال الطبي بحقه.

وأوضح الناعوق، في تصريح صحفي، أن الأسير وليد دقة يعاني من وضع صحي خطير جدًا، ومضاعفات العملية التي أجراها بدأت تظهر عليه بشكل واضح.

وأضاف أن المضاعفات التي ظهرت على الأسير وليد دقة تؤكد أنه يقبع في عيادة سجن الرملة دون أي متابعة ورعاية طبية.

وشدّد على ضرورة وقوف الجميع أمام مسؤولياته تجاه قضية الأسير وليد دقة، وكثيف من الجهود الفصائلية والشعبية من أجل الضغط على الاحتلال بهدف الإفراج عن الأسير وليد دقة.

الجدير ذكره أنّه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنّ الأسير زكريا الزبيدي، أحد أبطال عملية سجن جلبوع، قدّم طلباً مستعجلاً إلى إدارة سجون الاحتلال للتبرّع بنخاعه العظمي للأسير المصاب بالسرطان، وليد دقة.

ويقبع دقة في سجون الاحتلال منذ 25 آذار/ مارس 1986، وحُكم بالسَّجن المؤبد مدى الحياة بتهمة مقاومة الاحتلال، ثمّ تمّ تحديدها بـ37 عاماً. وعام 2018، أُضيف عامان إلى حكمه ليصبح 39 عاماً.