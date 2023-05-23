نعيم قاسم: أسلحة مناورة حزب الله الأخيرة مجرد عينة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن المناورة العسكرية التي نظمها حزب الله في جنوب لبنان، السبت الماضي، خرجت إلى الضوء برسائل مفادها أن "حزب الله جاهز دائمًا".

وقال قاسم، في تصريح صحفي: إن "ما تم عرضه في المناورة مجرد عينة مما لدينا والصواريخ الدقيقة لم تعرض".

وأضاف أن "الحزب مع وحدة الساحات ونمتلك قدرات استثنائية، لأي معركة تفرض على لبنان مع (إسرائيل)".

ونضم حزب الله مناورة عسكرية، السبت الماضي، في احدى مواقعه العسكرية في لبنان، وعرض الحزب خلالها مشاهد لمحاكاة لاقتحامات لمواقع عسكرية "اسرائيلية" وأسر جنود، مستخدمة ذخيرة حية.

من جهته، حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتس هليفي، من "تعاظم قدرات حزب الله في لبنان".

ووصف هليفي، في كلمة له بمؤتمر هرتسيليا، قدرات حزب الله، بـ"التحدي الرئيسي أمام إسرائيل"، مؤكدًا، ان "معركة في الساحة الشمالية ستكون صعبة على الجبهة الداخلية" .