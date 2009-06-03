نيجيريا تهزم فرنسا في عقر دارها وألمانيا تكتسح الإمارات

باريس/ فازت نيجيريا على فرنسا 1-صفر في مباراة كرة القدم الدولية الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء في سانت اتيان ضمن استعدادات الطرفين لتصفيات مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

وسجل جوزيف اكبالا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.

وتستعد نيجيريا لمواجهة ضيفتها كينيا ومضيفتها تونس في 7 و20 حزيران/يونيو الحالي ضمن الجولتين الثانية والثالثة من منافسات المجموعة الثانية، في حين تستعد فرنسا لمواجهة مضيفتها جزر فارو في 12 آب/أغسطس المقبل ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وخاض المنتخب الفرنسي المباراة في غياب هدافه مهاجم برشلونة الاسباني تييري هنري بسبب الإصابة، فيما غاب نجم تشلسي الانكليزي جون ميكل اوبي عن صفوف نيجيريا.

وكان المنتخب النيجيري الطرف الأفضل في المباراة وتألق مهاجم ايشيتشوكوو اوتشه الذي شكل متعب جمة للدفاع الفرنسي وكاد يهز الشباك في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس مرمى مرسيليا ستيف مانداندا.

وكان اوتشه صانع الهدف الوحيد في المباراة بعدما تلاعب بالمدافع جوليان ايسكوديه وتوغل داخل المنطقة مسددا كرة قوية بيسراه أبعدها مانداندا بيده لترتطم بالقائم وترتد من قدميه إلى القائم مرة أخرى فتهيأت أمام اكبالا الذي لم يجد صعوبة في إيداعها داخل المرمى الخالي.

وأجرى مدرب فرنسا ريمون دومينيك تبديلات عدة في الشوط الثاني خصوصاً في خط الهجوم بحثا عن التعادل فأشرك اندريه بيار جينياك ويوهان غوركوف وسيدني غوفو مكان كريم بنزيمة ونيكولا انيلكا وفرانك ريبيري، لكن دون جدوى.

وكانت اخطر فرصة للمنتخب الفرنسي تسديدة قوية لريمي لويك من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم إلى خارج الملعب (87).

وتلتقي فرنسا مع تركيا يوم الجمعة المقبل في مباراة ودية ثانية.

فوز كبير لألمانيا على الإمارات

تعرض منتخب الإمارات لخسارة قاسية وتاريخية عندما سقط أمام نظيره الألماني 2-7 في مباراة كرة القدم الدولية الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء في دبي ضمن استعدادات الطرفين لتصفيات مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

سجل هايكو فيسترمان (29) وماريو غوميز (35 و45 و47 و90) وبيوتر تروشوفسكي (39) وفارس جمعة (52 خطأ في مرماه) أهداف ألمانيا، وإسماعيل الحمادي (53) ونواف مبارك (73) هدفي الإمارات.

وتلعب الإمارات مع كوريا الجنوبية في دبي وإيران في طهران في 6 و10 حزيران/يونيو الحالي على التوالي في الجولتين الأخيرتين من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية، في حين تلعب ألمانيا في المجموعة الأوروبية الرابعة.

وهي الخسارة الأقسى للإمارات في مواجهة ألمانيا، بعدما سبق أن سقطت أمامها 1-5 في الدور الأول لمونديال 1990 في إيطاليا وصفر-2 في مباراة ودية أقيمت في الإمارات عام 1992.

ولم تجد ألمانيا التي سبق لها التعادل مع الصين 1-1 في شنغهاي في بداية جولتها الآسيوية، صعوبة تذكر في الفوز الساحق على أصحاب الأرض، بعدما بدت الفوارق الفنية والبدنية واضحة بين الجانبين وصبت تماماً لصالح "المانشافت".

تعادل عمان وكوريا الجنوبية سلباً

تعادل المنتخب العماني لكرة القدم مع نظيره الكوري الجنوبي صفر-صفر اليوم الثلاثاء على إستاد آل مكتوم في نادي النصر في دبي ضمن استعدادات الأخير للقاء الإمارات السبت المقبل في تصفيات كأس العالم.

وأهدر نجم كوريا الجنوبية ومانشستر يونايتد الانكليزي بارك جي سونغ ركلة جزاء في الدقيقة 89 تصدى لها حارس مرمى بولتون علي الحبسي.

ويغادر المنتخب العماني غداً إلى مدينة كان الفرنسية لإقامة مع معسكر تدريبي يخوض خلاله تجربة ودية مع منتخب البوسنة في العاشر من الشهر الجاري، وكان منتخب عمان بطل الخليج خسر أمام نظيره المصري بطل أفريقيا صفر-1 السبت الماضي في مسقط.

فوز تركيا على أذربيجان

وفازت تركيا على أذربيجان 2-صفر اليوم الثلاثاء في مباراة دولية ودية في كرة القدم أقيمت في مدينة قيصري في إطار استعدادات الطرفين للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في جنوب أفريقيا عام 2010.

سجل خليل التينتوب (69) وإبراهيم اوزولميز (75) الهدفين.

ولعبت أذربيجان التي تستعد لمواجهة ويلز السبت المقبل ضمن التصفيات الأوروبية، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 اثر طرد قائدها رشاد ساديغوف لتسببه بركلة جزاء تصدى لها الحارس فرهاد فيلييف.