الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: شعبنا لن يقبل أن يستقبل أسراه شهداء

وجهت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 23/5/2023، رسالة للاحتلال "الإسرائيلي" بشأن الأسير وليد دقة.

وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: شعبنا لن يقبل أن يستقبل أسراه شهداء.

والأسير وليد دقة (60 عاماً)يعاني من سرطان النخاع الشوكي منذ تشخيصه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى مشكلات صحية متعدّدة، ومنها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى.، حيث جرى نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" (جنوب تل أبيب)، إثر تدهور حالته الصحية.

والأسير دقة من مدينة باقة الغربية في الداخل المحتل، وهو معتقل منذ 1986، ويمضي حكما بالسجن 39 عاما، وتدهورت حالته الصحية أخيرا، بعد تشخيص إصابته بنوع نادر من السرطان.