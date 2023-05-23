تحليل لماذا تلمح "إسرائيل" لتوجيه ضربة لإيران في هذا الوقت..؟

تطرق الإعلام العبري، مساء اليوم الثلاثاء 23/5/2023، إلى تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بأن "إسرائيل" ستفاجئ إيران، وكل أعدائها، وحديث ووزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يؤاف غالانت لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، حول الاستعداد لهدف مركزي معقد وصعب وهام، والجهوزية لذلك في أي لحظة.

جاءت هذه التصريحات مع قرار رئيس حكومة الاحتلال بعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وسيركز على الوضع في الجبهة الشمالية،

وطالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤآف غالانت، اليوم الثلاثاء، من سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي ان يكون مستعدًا في كل لحظة، في إشارة منه إلى احتمالية توجيه ضربة جوية.

وهدد غالانت في تصريح صحفي، من أن كيان الاحتلال سيضرب من يهددون أمن "إسرائيل" ومستوطنيه.

وتطرق وزير الحرب، إلى التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة الذي افتتحه جيش الاحتلال في التاسع من مايو الجاري، وادعى ان المعركة نفذت المهمة بنجاح؛ لكن الهدف الرئيسي الذي نستعد له معقد وصعب.

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: إن "جيش الاحتلال سيفاجئ جميع الأعداء".

وشدّد على أن لائتلاف الحكومية "سيبقى متماسكاً"، مضيفًا: "لست مسؤولاً عما يحدث في المعارضة"

المحلل السياسي المختص في الشؤون "الإسرائيلية" حسن لافي، رأى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تعلم درس كبير خلال معركة "ثأر الأحرار"، حيث أن معركتهم مع الجهاد الإسلامي وحدها استمرت خمسة أيام.

وقدر لافي، أنه لن يحصل أي غدر على جبهة الشمال تجاه حزب الله أو إيران، وما حصل في معركتهم مع الجهاد هو درس كبير لأي شخصية "إسرائيلية" يمكن أن تفكر بعملية مع حزب الله.

وقال:" لا غدر ولكن وجد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن تسليط الضوء على الملف الأمني يخدمه سياسياً داخلياً، فبدأ يصدر ما نسميه "عقدة الخوف" من إيران ومحور المقاومة لتغيير الأجندة الجماهيرية الداخلية.

وتابع لافي:" "إسرائيل مع حركة الجهاد الإسلامي خلال معركة ثأر الأحرار سعت بكل قوتها لأخذ زمام المبادرة وتحافظ على الضربة الأولى."، متسائلاً:" هل معقول مع إيران تبلغ "إسرائيل" عبر الإعلام أن تتخذ ايران حذرها. غير معقول"

وكان وزير الجيش ورئيس الاركان في مؤتمر رايخمان في هرتسيليا قال أن الجبهة الداخلية الاسرائيلية ستمر في ظروف صعبة جدًا في حال اندلاع الحرب على الجبهة اللبنانية.

وفي نفس الحديث اعتبر رئيس الاركان أن الدمار الذي سيحل في لبنان سيكون سبع أضعاف الدمار الذي سيحل في "إسرائيل".