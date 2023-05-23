الضفة تسجل: 17 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اعلن رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 17 عملا مقاوما، أدوا لوقوع 3 إصابات في صفوف قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح المركز، أن اعمال المقاومة توزعت على النحو التالي: ( 3 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، إلى جانب إلقاء زجاجتين حارقتين، وعمليتي تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 7 نقاط).

وفي مدينة نابلس، اعلن سرايا القدس، عن تصديها لاقتحام جيش الاحتلال، بإطلاق النار وتفجير عبوات.

وتصدى المواطنون للمستوطنين في حوارة وحطموا مركباتهم، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح.

فيما، اندلعت مواجهات في العيزرية وأبوديس ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وفي نعلين برام الله، وقباطية في جنين.

وفي قباطية بجنين، اطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال بشكل متكرر، فيما تصدى مواطنون للمستوطنين في عزون بقلقيلية، وحطموا مركباتهم.