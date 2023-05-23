غالانت يطالب من سلاح الجو بالاستعداد ونتنياهو يؤكد: سنفاجئ جميع أعداءنا

طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤآف غالانت، اليوم الثلاثاء، من سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي ان يكون مستعدًا في كل لحظة، في إشارة منه إلى احتمالية توجيه ضربة جوية.

وهدد غالانت في تصريح صحفي، من أن كيان الاحتلال سيضرب من يهددون أمن "إسرائيل" ومستوطنيه.

وتطرق وزير الحرب، إلى التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة الذي افتتحه جيش الاحتلال في التاسع من مايو الجاري، وادعى ان المعركة نفذت المهمة بنجاح؛ لكن الهدف الرئيسي الذي نستعد له معقد وصعب.

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: إن "جيش الاحتلال سيفاجئ جميع الأعداء".

وشدّد على أن لائتلاف الحكومية "سيبقى متماسكاً"، مضيفًا: "لست مسؤولاً عما يحدث في المعارضة".

وكانت مصادر إسرائيلية، قد صرحت لوسائل إعلام عبرية، ان نتنياهو يعقد مساء اليوم، اجتماعًا مع قادة جيش الاحتلال ووزراء ، لبحث تطورات على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا.

ووفق قناة كان العبرية، سيتم إطلاع الوزراء في اجتماع "الكابينت" على سبب إطلاق التهديدات تجاه حزب الله وإيران من قبل وزير الدفاع ورئيس شعبة الاستخبارات ورئيس الأركان.