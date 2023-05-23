ايران تحذر: استهداف منشآتنا النووية سيشعل حرب واسعة في المنطقة

حذرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، من أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية ستكون بمثابة إشعال حرب واسعة في المنطقة، وتتحمل "إسرائيل" مسؤوليتها.

وأكدت الهيئة الإيرانية، في بيان لها، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بشان استهداف المنشآت النووية "لن تؤثر في سير الأحداث وهي نتيجة لعمق المشاكل الداخلية".

واعتبرت أن استعدادات الاحتلال لضرب المنشآت النووية هو "إرهاب رسمي يقابل بصمت دولي".

وأوضحت أن إيران ليست "دعاة حروب لكن على العالم أن يدرك أنه لا خطوط حمراء في ردنا على إسرائيل"، وتابعت: إن "التهديدات المتزايدة تؤكد أن إسرائيل هي أساس عدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضافت الهيئة، أن كيان الاحتلال يحاول تبرير اعتداءاتها على سوريا وتخشى تقوية دمشق دفاعاتها الجوية بمساعدة إيران.

كما وأكدت أن "إسرائيل تعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة وتحاول الظهور بمظهر القوي".

وقال هليفي، في مؤتمر هرتسيليا: "لدينا القدرة على ضرب إيران"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يفحص عن كثب المجالات التي تؤدي إلى حصول إيران على القنبلة النووية".

وأضاف "هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تدفعنا إلى اتخاذ إجراء تحرك عسكري".