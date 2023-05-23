"أخيراً صار عندي كنة".. ملكة الأردن تحتفل بعروس نجلها الأمير

أقامت الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حفل عشاء قبل أيام من حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن حفل العشاء أقيم في "مضارب بني هاشم"، بحضور خطيبة ولي العهد، رجوة آل سيف، وابنتي العاهل الأردني الأميرتين سلمى وإيمان.

مساء أمس في الديوان الملكي الهاشمي – مضارب بني هاشم، حفل عشاء بمناسبة قرب زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف.

وقالت الوكالة إن الحفل حضرته مجموعة من الأميرات، إضافة إلى عدد من أفراد أسرة رجوة آل سيف، بالإضافة إلى سيدات أردنيات من مختلف المحافظات.

وتضمن الحفل، أهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية، شارك في أدائها الفنانات: نداء شرارة، وزين عوض، وديانا كرزون.

وقالت الملكة رانيا خلال كلمة للمدعوين: "أهلا وسهلاً فيكم، مبسوطة إنكم هون حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمدلله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إنْ ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة. حسين ابنكم وإنتوا أهله وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر... وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوفه عريس والحمدلله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله يتمم على خير".

وأضافت: "وأخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة، يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين، سيدنا وأنا، أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين".

وقالت جلالتها للآنسة رجوة: "إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض. وإن شاء الله دايماً بتكونوا سند وفرحة بعض".

وتوجهت جلالتها بالحديث إلى والدة العروس بالقول: "أم فيصل، احنا عنا بنقول دايماً بتعرفوا البنت من أمها وأنا بحكيلكم الأم جوهرة، "عزة" أنا بعرف أنا كنت محلك قبل شهرين وبعرف شعورك... بس بدي أطمنك إنه رجوة بعيونا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها".

وأضافت: "بتعرفوا احنا كأمهات، إيش بدنا من الدنيا غير إنه نشوف أولادنا مبسوطين ومرتاحين. ويمكن احنا مرات بنراجع حالنا ونسأل هل احنا عملنا كل اللي بنقدر عليه؟ وأنا، لما سيدنا المغفور له الملك الحسين الله يرحمه قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا إنه تعبان، أنا وعدته وعد، قلتله: حسين رح يتربى زي ما إنت بدك".

وأضافت: "فاليوم بطلع على حسين، بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي، بشوف كيف يعني كوالده، بشوف كيف أسلوبه، أسلوب تعامله مع عروسته ومع عرسه، كيف حابب إنه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية مش بس بالاحتفالات، لكن بالتحضيرات كمان".

وقالت الملكة رانيا عن نجلها: "هو فعلاً شاب هاشمي واعي وعارف إنه هو منكم وإلكم، وان شاء الله وفيت وعدي للملك حسين، وان شاء الله يكون هو راضي، وان شاء الله كلكم تكونوا راضيين، وألف مبروك النا جميعاً لأنه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتنا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية".

يشار إلى أن حفل الزفاف الذي تحضر له الأردن بشكل كبير، سيقام في الأول من حزيران/ يونيو المقبل، وهو اليوم الذي أعلنته الحكومة عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات.