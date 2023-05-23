طائرات "إسرائيلية" تلقي منشورات تحذيرية على جنوب لبنان

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء 23/5/2023، أن طائرات "إسرائيلية" ألقت منشورات على مناطق حدودية بجنوب لبنان مع إسرائيل تحذر من خرق الخط الحدودي بحسب مصادر في الجيش اللبناني وقوى الأمن وشهود عيان لوكالة أنباء "شينخوا".

وأضافت المصادر أنه عثر على مئات المنشورات في المناطق الحدودية بشرق جنوب لبنان وخاصة في المنطقة الممتدة من تلال كفرشوبا غربا وحتى مرتفعات شبعا شرقا.

وحملت المنشورات عبارة كتبت باللونين الأحمر والأسود "فكر قبل أن تعمل، اختراقك للحدود ونشاطك يعرض الوضع للخطر وقد يؤدي إلى إصابتك، اتبع القاعدة الشرعية أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة)" إضافة لصورة تمثل جانبا من السياج الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل وعناصر إسرائيلية بمحاذاته.

وقالت المصادر ذاتها لـ((شينخوا)) إن مروحيات إسرائيلية اضافة لمسيرات كانت حلقت اليوم في طلعات متتالية فوق الخط الحدودي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر شرق جنوب لبنان وعملت على القاء المنشورات من ارتفاع متوسط.

وأشارت إلى أن الجانب اللبناني سلم نسخا من المنشورات إلى قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل)

وكان حزب الله اللبناني أجرى مناورة يوم الأحد الماضي تحت عنوان (سنعبر) في أحد معسكراته بجنوب لبنان خارج منطقة عمليات قوات يونيفيل تخللتها محاكاة لعملية اقتحام جدار اسمنتي مشابه لجدار اسمنتي حدودي كانت اقامته إسرائيل في بعض النقاط الحدودية مع لبنان أعقبه الهجوم على مركز عسكري في منطقة مشابهة لمستوطنة إسرائيلية.