تجمع الصحافيات الفلسطينيات يرحب بمبادرة اتحاد الصحافيين العرب نحو نقابة تمثل الجميع

رحب تجمع الصحافيات الفلسطينيات باستعداد اتحاد الصحافيين العرب الكامل للتوصل الي توافق بين الأجسام الصحفية كافة لبحث ملف نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وإيجاد الحلول التي تحفظ وحدة صفّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين وبما يخدم مصالحهم والمصالح العليا للشعب الفلسطيني.

وأكد التجمع، في بيان له، ترحيبه ودعمه لكل الخطوات الهادفة الي وقف مسرحية النقابة الهزلية والعمل على إصلاح نقابة الصحافيين لتكون ممثلاً حقيقياً للمجموع الصحفي.

وطالب في تجمع الصحافيات الفلسطينيات اتحاد الصحافيين العرب لسرعة التدخل وبذل الجهد لتصحيح الأوضاع في نقابة الصحفيين الفلسطينيين وبما يفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة.

وشدّد التجمع على أن يكون هذا الاصلاح يضمن حقوق جميع الصحفيين والصحفيات، وتحقق حضور الصحفيات الفلسطينيات ضمن جولات الحوار، وأن يكون لهن التمثيل بنسبة 30% على الأقل من المجلس الاداري والأمانة العامة وعضو على الأقل في هيئة المكتب.

ورفض أي إجراءات لا تبني على أسس صحيحة، ونعم لنقابة ممثلة للجميع.