موعد عيد الأضحى المبارك 2023- موعد وقفة عرفة 2023- بعدما انتهى عيد الفطر المبارك 2023، بدأ المسلمون يسألون عن موعد عيد الأضحى المبارك 2023- ومتى عيد الأضحى 2023 فلكياً، وموعد الإجازات خلال عيد الأضحى المبارك 1444ه، حيث أن عيد الأضحى 2023 يأتي بعد ما يقارب شهرين من عيد الفطر، لذا يزيد السؤال في محركات البحث المختلفة عن موعد عيد الأضحى 2023 .

متى عيد الأضحى 2023- ووقفة عرفات وصلاة العيد 1444

وينتظر المسلمون وقفة عرفة 1444- 2023، باعتبارها مناسبة خاصة، إذ يتقرب العبد فيها لله سبحانه وتعالى، بالصلاة والدعاء، ومن السنن المؤكدة في يوم عرفات، الصيام، لمن لم يحالفه الحظ في تأدية مناسك الحج، ومن المقرر أن يأتي يوم عرفات 2023 الموافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، متى عيد الأضحى المبارك 2023- 1444 كم يوم باقي لعيد الأضحى المبارك فلكيا.

يوافق أول أيام شهر ذي الحجة يوم الاثنين 19 يونيو 2023، وبناء عليه يكون يوم 10 ذي الحجة 1444 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

بدأ العد التنازلي لـ موعد اجازة عيد الأضحى 2023 والتي من المرجح أن تكون إجازة عيد الأضحى 1444 وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

ويأتي يوم عرفة 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، و أول أيام عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء، الموافق 28 يونيو 2023.

وإجازة عيد الأضحى 2023 ثاني أيام العيد يوم الخميس، الموافق 29 يونيو 2023، و إجازة عيد الأضحى 2023 ثالث أيام العيد يوم الجمعة، الموافق 30 يونيو 2023، واليوم الرابع يكون يوم السبت، الموافق 1 يوليو 2023.

موعد عيد الأضحى 2023 فلكيا

وسيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 29 ذو القعدة الموافق 18 يونيو 2023، ووفقًا للحسابات الفلكية هذا العام، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأحد.

حيث سيحدث الاقتران المركزي المحاق المركزي) يوم الأحد الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله، وعليه فسيكون يوم الاثنين 19 يونيو 2023 بداية شهر ذي الحجة، وبالتالي يتم تحديد موعد عيد الاضحى 2023 فلكيا.