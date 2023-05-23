الرابطة الإسلامية تشارك في مراسم انتخابات مجلس جامعة بيرزيت

شاركت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 23/5/2023 في مراسم المناظرة الانتخابية لمجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت برام الله لهذا الدورة 2022 – 2023م، في ظل الموافقة الإدارية على قرار طلب عودتها الرسمية للعمل النقابي والطلابي إلى جانب الكتل والأطر الطلابية.

وحضر حشد من كوادر الرابطة الإسلامية وأعضائها وأنصارها هذه المراسم الانتخابية، وسط الدعوات بضرورة إنجاح هذه الانتخابات وإخراجها بالصورة التي تليق بهذا الصرح الجامعي الأصيل.

وأكدت الرابطة الإسلامية أن قرارها هذا العام عدم المشاركة في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، يعود لأسباب فنية تتعلق بترتيبات العودة لميدان العمل الطلابي في رحاب جامعة بيرزيت والذي بدأ الشهر الماضي.

يذكر أن الكتل والأطر الطلابية على موعد مع خوض انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، غداً الأربعاء 24 مايو 2023م، للمنافسة على 51 مقعداً تشكل مقاعد المجلس للدورة القادمة.