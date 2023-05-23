هيئة الأسرى : أسرى سجن الرملة يواجهون الموت والجوع

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى المرضى في عيادة سجن 'الرملة' ، قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم الصحية في ظل الإهمال الطبي المتعمد وسياسات إدارة مصلحة السجون بحقهم من كافة الجوانب.

وبينت الهيئة بأن الاسرى أمهلوا إدارة سجون الاحتلال عدة مرات من أجل توفير العناية الصحية لهم في عيادة "سجن الرملة" إلا أنها لا تزال ضاربة عرض الحائط لمطالبهم الصحية الإنسانية، مشيرين إلى أنهم شرعوا بتنفيذ برنامج نضالي تصاعدي.

وتابعت الهيئة أن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي للأسرى في السجون طوال وجودهم في الاعتقال، وأن إدارة السجون لا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ولا تسمح بإدخال طواقم طبية لعلاجهم ، وترفض تسليم ملفاتهم الطبية لعرضها على أطباء خارج السجون، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم .

ومن الجدير ذكره بأن الأسيرتين فاطمه شاهين وجرادات سيخوضا إلى جانب اخوتهم الأسرى هذا الإضراب .