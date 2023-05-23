ارتفاع سعر صرف الدولار امام الشيكل لـ3.70 اليوم الثلاثاء 23-5-2023

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن صرف سعر الدولار الأمريكي ارتفع امام الشيكل الإسرائيلي بعد تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي هرتسي هليفي، الأخيرة، عن إمكانية توجيه ضربة لإيران بعد اقترابها من تخصيب اليورانيوم.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، فإن صرف سعر الدولار وصل إلى 3.70 شيكل وإلى 3.98 يورو، بعد ساعات من تصريحات هاليفي.

وقال هليفي، في مؤتمر هرتسيلي: "لدينا القدرة على ضرب إيران"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يفحص عن كثب المجالات التي تؤدي إلى حصول إيران على القنبلة النووية".

وأضاف "هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تدفعنا إلى اتخاذ إجراء تحرك عسكري".



