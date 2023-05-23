مهجة القدس : تصريحات بن غفير تجاه الأسير دقة تأكيد على سياسة القتل البطيء

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الثلاثاء 23/5/2023، أن تصريحات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير تجاه الأسير المريض وليد دقة تأكيد على سياسة القتل البطيء للأسرى .

واعتبر الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، أن تصريحات بن غفير، بحق الأسير المريض دقة بأنه يجب أن ينهي حياته داخل السجن؛ تأكيد على سياسة القتل البطيء للأسرى وإمعان في تنفيذ الجرائم بحقهم.

ودعا الشقاقي، كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الصهيوني.