أول تعليق من "بيريز" على حادثة "فينيسيوس"

وجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، رسالة حاسمة إلى المسؤولين في الكرة الإسبانية، بعد تعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية في مواجهة فالنسيا، الأحد الماضي، بالليجا.

وكان مشجعو فالنسيا وصفوا فينيسيوس بالقرد، في ملعب "ميستايا"، قبل أن تنفجر أزمة في الملعب، ويطرد النجم البرازيلي في الدقيقة 98، بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الخفافيش.

وقال بيريز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أؤكد أن ريال مدريد لن يتسامح مع حوادث العنصرية التي تحدث مع لاعبينا".

وأضاف: "يجب تغيير هيكل التحكيم، بحيث لا يتم إلقاء المسؤولية على الضحية كما يحدث الآن".

يذكر أن الشرطة الإسبانية أعلنت اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من الأشخاص المتهمين بالإساءة إلى فينيسيوس جونيور.