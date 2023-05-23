مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم": الاحتلال قرر منع ادخال المنحة القطرية لغزة وجهود العمادي لم تفلح بعد

أكدت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء23/5/2023م، أن الاحتلال "الإسرائيلي" قرر منع إدخال المنحة القطرية100دولار لقطاع غزة.

وبينت المصادر أن قرار منع الاحتلال "الإسرائيلي"، يأتي في اطار سياساته العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة مع موجود الحكومة المتطرفة الحالية بقيادة "بنيامين نتنياهو".

وأشارت المصادر إلى أن تأخر وجود السفير القطري محمد العمادي في قطاع غزة يرجع للجهود التي يبذلها مع كافة الأطراف لإدخال المنحة لغزة، مبينة أن جهود السفير العمادي لم تفلح حتى اللحظة.

وتصرف المنحة القطرية بشكل شهري لقرابة 100ألف أسرة غزية بواقع 100دولار تصرف من المحال التجارية معارض الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة بقيمة 310شيكل.

ويشار إلى أن الاحتلال شن عدوانا في التاسع من مايو، ضد قطاع غزة مما أدي إلى استشهاد 34 مواطنا، وهو ما دفع المقاومة لرد على الاحتلال بمعركة اطلقت عليها اسم "ثأر الأحرار" أمطرت فيها مدن الاحتلال بعشرات الصواريخ،، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام بشأن أن قرار منع المنحة قد يكون ضمن الاجراءات العقابية لقطاع غزة بعد هذه المعركة.