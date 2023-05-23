هنية: إيران ركن مستقر وموثوق لمحور المقاومة

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، إيران بأنها ركن متين تستند إليه المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في صراعها الرئيس مع العدو الصهيوني والهيمنة الأمريكية.

يأتي ذلك رداً على رسالة قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية، إسماعيل قاآني، التي وجّهها إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، عقب العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة.

وقال هنية :" إن العدو اعتقد أنّ هذا العدوان سيساعده على الخروج من مأزقه الداخلي، ويُعيد إلى جيشه صورة الردع، مؤكداً أنّ نتائج معركة ثأر الأحرار عمّقت المأزق لدى العدو".

وأشار هنية إلى أنّ انتصار فصائل المقاومة، وعلى رأسها‘"سرايا القدس’"، في هذه المعركة ارتكز على القوة والوحدة في الميدان والسياسة، وهو نموذج يُحتذى به، لافتاً إلى أنّ رسالة قاآني عبرت عن موقف قائد الثورة الإسلامية، وعن تمسك إيران بدعمها غير المحدود للمقاومة، في غزة والضفة والخارج.

وخلال معركة "ثأر الأحرار"، وجّه قاآني رسالة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وقال فيها:"يا قادة غرفة العمليات المشتركة، لقد سجلتم ملحمة جديدة في تاريخ المعركة، وأثبتم مرة أخرى أنّكم قادرون على كسر هيمنة العدو وإلحاق الهزيمة به".

وأضاف أنّه "بتعاونكم ووحدتكم استطعتم أن تسجلوا انتصاراً آخر في سِجِلّ انتصاراتكم السابقة، وهذه الانتصارات هي خطوات ثابتة نحو النصر النهائي".

وأكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أنّ إيران ستُواصل دعمها للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، كما ستواصل "تقوية محور المقاومة حتى استئصال الكيان الصهيوني من أرض فلسطين".