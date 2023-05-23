هل تنجح السعودية في ضم الارجنتيني "دي ماريا" إلى صفوفها

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، أن أكثر من فريق سعودي، يحاول ضم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا نجم يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وانضم آنخيل دي ماريا إلى صفوف فريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد لمدة موسم واحد، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

وأكدت العديد من التقارير أن العلاقة بين النجم الأرجنتيني والنادي الإيطالي انهارت في الأيام الماضية.

وأضافت التقارير "توديع الدوري الأوروبي، أجبر يوفنتوس على تعليق محادثات التجديد مع اللاعب الأرجنتيني".

ويمر نادي يوفنتوس بفترة عصيبة، بعد قرار المحكمة الفيدرالية خصم 10 نقاط من رصيد الفريق في الدوري الإيطالي، بسبب قضية المكاسب الرأسمالية.

وتراجع يوفنتوس من المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال، إلى المركز السابع، ليصبح مهددا بالغياب عن مسابقات أوروبا خلال الموسم المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "سيقيم آنخيل دي ماريا، خياراته في الأسابيع المقبلة، وسيبحث عن فريق جديد كوكيل حر".

وأضاف خبير الانتقالات "اتصل أكثر من فريق سعودي بدي ماريا، لمحاولة الحصول على توقيع، لكن تظل أولوية اللاعب الانتقال إلى فريق أوروبي".

يذكر أن آنخيل دي ماريا (35 عاما) شارك في 37 مباراة بقميص يوفنتوس "البيانكونيري" في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.