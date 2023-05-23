بالفيديو إصابة عنصرين من الدفاع المدني جراء انفجار اسطوانة غاز في النصيرات

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، باصابة عنصرين من الدفاع المدني جراء انفجار اسطوانة غاز أثناء إطفاء حريق شب في نقطة توزيع عشوائية بمخيم النصيرات وسط القطاع.

إلى ذلك، ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة - قسم المحروقات- بمحافظة غزة، بالاشتراك مع الدفاع المدني، والإدارة العامة للبترول، 5 أجهزة لتعبئة الغاز العشوائي وسط الأحياء السكنية بحيي الزيتون والشجاعية بمحافظة غزة.

وبينت مباحث التموين أنها ضبطت الأجهزة وموازين الكترونية، لدى الموزعين ناجي (ح)، ومصطفى (ع)، ومحمد (ض)، وعبد المجيد (ع)، ورمضان (ص)، وذلك خلال جولاتها المسائية الميدانية على نقاط بيع الغاز بمحافظة غزة.

وأشارت المباحث العامة إلى أنها أحالت ملفات القضايا والمضبوطات للدفاع المدني لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن نقاط بيع الغاز العشوائي تُشكل خطراً على حياة المواطنين لتواجدها وسط التجمعات السكنية.