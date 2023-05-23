تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100دولار شهر 5، وتعتبر المنحة القطرية جزء وعامل مساند لكافة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة التي تستفيد من المنحة القطرية على مدار الأعوام السابقة، بسبب الحصار "الإسرائيلي" الذي شل كافة مناحي الحياة في غزة وسبب أوضاع اقتصادية صعبة جداً، جعلت من نسبة البطالة هي الأعلى على مستوى العالم، فضلاً عن ارتفاع خط الفقر إلى معدلاتها عن دول العالم، وفي ظل تاخير صرفها لشهر مايو 5 2023م، لا يزال القلق يسيطر بالنسبة للأسر المستفيدة من المنحة القطرية الشهرية 100دولار، لهذا متابعين الكرام في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 5 100دولار.

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار شهر 5

ووصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة ليلة السبت عبر معبر بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة، إذ إن زيارته للقطاع دورية لمتابعة المشاريع القطرية الجاري انشائها في قطاع غزة، والاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية كما إنه توجه لتفقد الأضرار التي حدثت في مدينة حمد إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع تواجد السفير العمادي في غزة يزيد الحديث عن قرب صرف المنحة القطرية لشهر مايو الجاري.

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رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر 5

وتداولت وسائل إعلامية وعبر السوشيال ميديا، أمس الاثنين، أنباء حول سبب تأخر صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هاتفت وزارة التنمية الاجتماعية للوقوف على الأنباء المتداولة بخصوص المنحة القطرية.

ونفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت ما يتم تداوله حول المنحة القطرية، مشيرة إلى أنه عار عن الصحة، وأكدت الكحلوت إنه لا يوجد أي معلومات حتى اللحظة حول صرف المنحة القطرية في غزة.





موعد المنحة القطرية 100دولار شهر 5

ودعت وزارة التنمية وسائل الاعلام لاعتماد التصريحات التي تصدر من قبل الوزارة أو اللجنة القطرية بشأن المنحة، وتنتظر الألاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة موعد صرف المنحة القطرية بفارغ الصبر، لتسيير حياتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية المتردية منذ ما يزيد عن 15 عامًا جراء الحصار "الإسرائيلي" والأزمات المتراكمة على القطاع.

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