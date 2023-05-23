"حماس" تدعو إلى تحرك عربي ودولي لوقف سياسة الاحتلال الاستيطانية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، اليوم الثلاثاء 23/5/2023م، أن منح سلطات الاحتلال الصهيوني، الموافقة المبدئية على بناء 400 وحدة استيطانية في بلدة أبو ديس، بما يمهّد الطريق لإنشاء حي استيطاني جديد في قلب البلدة، يعدّ تصعيداً خطيراً ومحاولة مكشوفة لإحكام السيطرة على محيط مدينة القدس وعزلها عن امتدادها الفلسطيني.

كما أكدت حماس في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن منح الاحتلال الموافقة على بناء 400 وحدة استيطانية في بلدة أبو ديس لن يمنح الاحتلال شرعية أو سيادة متوهّمة على مدينة القدس التي ستبقى عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية.

وشددت على أن شعبنا سيبقى على عهد الوفاء بالدفاع عن حقوقه الوطنية وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية حتى زوال الاحتلال الصهيوني الفاشي، داعية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل لوقف الاحتلال عن سياساته الاستيطانية الممنهجة التي تستغل الصمت الدولي في التوسّع الاستيطاني المخالف لكل القوانين والقرارات الدولية الداعية لوقفه وإزالته.