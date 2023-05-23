"داخلية غزة" تنشر كشوفات المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء(24 مايو)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء23/5/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء (24 مايو).

وبينت الوزارة أن أولوية السفر ستكون للاسماء المدرجة في كشوفات الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/20)هنــــا، وكشوفات الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/20)هنـــــــا، مطالبة المسافرين ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالبت بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، مبينة أنها لن تسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.