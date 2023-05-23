"التجمع الإعلامي" يدعو اتحاد العرب لرعاية حوار بين الأطر الصحفية الفلسطينية

أشاد التجمع الإعلامي الفلسطيني، في الاتحاد الإسلامي للنقابات، بالموقف المتقدم للاتحاد العام للصحفيين العرب حول الأزمة التي تعصف بنقابة الصحفيين الفلسطينيين جراء إصرار الجهة المتنفذة في النقابة على الضرب بعرض الحائط تطلعات جموع الصحفيين نحو بناء نقابة مهنية على أسس ديمقراطية بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

ودعا التجمع الإعلامي الفلسطيني، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الزملاء في الاتحاد العام للصحفيين العرب إلى البدء بخطوات عملية للخروج من الأزمة الراهنة، عبر رعاية حوار حقيقي وجاد وعاجل بين مختلف الأطر الصحفية الفلسطينية كافة، للخروج بصيغ توافقية تقود إلى تصويب أوضاع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لتكون بالفعل مؤسسة نقابية ممثلة للكل الصحفي الفلسطيني، قادرة على ممارسة دورها في الانتصار للقضايا العليا للشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوق الصحفيين، وتبني همومهم وتطلعاتهم.