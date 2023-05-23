اتحاد الصحفيين العرب: يجب ان تكون نقابة الصحفيين مهنية وديمقراطية قادرة على احتضان الجميع

أكد اتحاد الصحفيين العرب على أهمية أن تكون نقابة الصحفيين مهنية وديمقراطية قادرة على احتضان الجميع ، مسجلاً بكلّ أسف الخروج بالخلافات بين الصحفيين إلى خارج الإطار المهني الجامع.

وعبر الاتحاد عقب تلقيه العديد من البيانات والرؤى الاحتجاجية التي تنتقد ظروف وملابسات عقد مؤتمر نقابة الصحفيين الفلسطينيين ، "عن استعداده الكامل للمساعدة ومحاولة التوفيق بين الأطراف المختلفة من أجل رأب صدع الجسم الصحفي وإيجاد الحلول التي تحفظ وحدة صفّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بما يخدم مصالحهم والمصالح العليا للشعب الفلسطيني الأبي"

وأعتبر الاتحاد مثل هذه الخلافات شأناً داخلياً ، معلنا عن دعمه المطلق للصحفيين ولنقابة الصحفيين الفلسطينيين كإطار مهني جامع لكلّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين مهما اختلفت مشاربهم الفكرية والسياسية والمهنية

و أشاد التجمع الإعلامي الفلسطيني، في الاتحاد الإسلامي للنقابات، بالموقف المتقدم للاتحاد العام للصحفيين العرب حول الأزمة التي تعصف بنقابة الصحفيين الفلسطينيين جراء إصرار الجهة المتنفذة في النقابة على الضرب بعرض الحائط تطلعات جموع الصحفيين نحو بناء نقابة مهنية على أسس ديمقراطية بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

ودعا التجمع الإعلامي الفلسطيني، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الزملاء في الاتحاد العام للصحفيين العرب إلى البدء بخطوات عملية للخروج من الأزمة الراهنة، عبر رعاية حوار حقيقي وجاد وعاجل بين مختلف الأطر الصحفية الفلسطينية كافة، للخروج بصيغ توافقية تقود إلى تصويب أوضاع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لتكون بالفعل مؤسسة نقابية ممثلة للكل الصحفي الفلسطيني، قادرة على ممارسة دورها في الانتصار للقضايا العليا للشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوق الصحفيين، وتبني همومهم وتطلعاتهم.

كما رحبت كتلة الصحفي الفلسطيني باستعداد الاتحاد العام للصحفيين العرب للتدخل في حل الأزمة القائمة بين الأطر والكتل الصحفية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وثمنت الكتلة موقف الاتحاد الداعي لضرورة وجود نقابة صحفيين فلسطينية مهنية وديمقراطية قادرة على احتضان الجميع كإطار مهني جامع لكلّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين مهما اختلفت مشاربهم الفكرية والسياسية والمهنية.

وأكدت الكتلة كتلة استعدادها الكامل للتعاطي مع مبادرة الاتحاد العام للصحفيين العرب وتقديم كل التسهيلات الممكنة لرعاية حوار يجمع الكتل والأطر الصحفية كافة على قاعدة الشراكة والتوافق بما يخدم مصالح الصحفيين الفلسطينيين .

ويشار الى أن مئات الصحفيين احتشدوا صباح اليوم الثلاثاء ، في وقفة رفضاً وتنديداً بمواصلة القائمين على مجلس نقابة الصحفيين تنفيذ "مسرحية الانتخابات الهزلية غير القانونية وغير الشرعية".

وجاءت الوقفة التي دعا لها الحراك الصحفي النقابي تزامناً مع عقد نقابة الصحفيين مؤتمرها العام في فندق "جلوريا" غرب مدينة غزة، على الرغم من الرفض الواسع لذلك في الوسط الصحفي.

ورفع الصحفيون في الوقفة صوراً للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة والأعلام الفلسطينية، ولافتات "انتخابات نقابة الصحفيين.. مسرحية هزلية وغير شرعية لن نعترف بها أو بنتائجها"، و"أخرجوا غير الصحفيين من نقابتنا"، و"لا للانتهازية ولا للفئوية والمحاصصة في نقابة الصحفيين".

وطالب الحراك الصحفي النقابي، الجمعية العامة الحقيقية لنقابة الصحفيين التي يشكل المعتصمون نواتها، بالتماسك والتكاتف والعمل الجاد لمنع الاستمرار في العبث بملف النقابة، وتصفيتها من الدخلاء تمهيدًا لإصلاحها وجعلها نقابة مهنية لكل الصحفيين دون تمييز.