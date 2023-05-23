تفعيل رابط المنحة القطرية لشهر 5 مايو 2023- متى صرف المنحة القطرية هذا الشهر، يتطلع المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار للإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 5 مايو 2023، خاصة في ظل الأحاديث المتناقضة عن صرف المنحة القطرية، إذ إن عدة مصار خرت لتقول إن دولة قطر أوقفت صرف المنحة القطرية بشكل كامل، قبل أن تخرج وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لتنفي كل التصريحات التي تحدثت بالخصوص، مما يجل الناس في حيرة كبيرة من أمرها منتظرين الإعلان الرسمي من الجهة المختصة.

رابط فحص ال100 دولار القطرية شهر مايو

رابط فحص ال100 دولار القطرية شهر مايو، تهتم الأسر المتعففة برابط فحص الـ 100 دولار أكثر من الرسائل التي ترسلها الأمم المتحدة، لأنها تعودت على فحص والاستعلام عن الأسماء عبر الرابط الذي تفعله وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، بعد أن تُعلن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل ومستجدات المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023.

موعد تفعيل رابط 100 دولار شهر 5 مايو 2023

موعد تفعيل رابط 100 دولار شهر 5 مايو 2023، حتى اللحظة لم تُعلن اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي عن أي تفاصيل تخص موعد وآلية صرف المنحة القطرية، لكن وزارة التنمية الاجتماعية أكدت أن تأخير صرف المنحة جاء نتيجة خلل فني عليها، ولم تضاف أي أسماء جديدة على الكشوفات التي تستلم الدفعة النقدية الشهرية منذ عام 2018، والأسر المتعففة تنتظر الإعلان الرسمي عن ذلك.

متى صرف المنحة القطرية هذا الشهر

متى صرف المنحة القطرية هذا الشهر، بددت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة مخاوف أهالي قطاع غزة من المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار بشأن إمكانية توقفها بقرار من قطر، لكن حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد لصرف المنحة القطرية لشهر مايو 2023، مع توقعات بأن تُصرف خلال اليوم أو نهاية الأسبوع على ابعد تقدير، لكن تبقى هذه التصريحات مجرد توقعات، بانتظار الإعلان الرسمي.