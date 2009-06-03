أنباء عن انتقال كاكا لريال مدريد

ميلانز/ أعلن راديو "كادينا سير" الإسباني اليوم الثلاثاء أنه تم التوصل إلى اتفاق بانتقال صانع الألعاب ميلان الإيطالي ومنتخب البرازيل لكرة القدم ريكاردو كاكا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 65 مليون يورو.

أوضح المصدر أن الاتفاق تم التوصل إليه في العاصمة الإسبانية مدريد بين الرئيس الجديد فلورنتينو بيريز ونائب رئيس ميلان ادريانو غالياني وبوسكو ليتي والد كاكا.

وأضاف المصدر أن كاكا الموجود حالياً في البرازيل مع منتخب بلاده استعداداً لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، سيوقع عقداً لمدة 5 أعوام مقابل راتب سنوي قدره 9 ملايين يورو.

من جهتها، أكدت صحيفة ماركا على موقعها في شبكة الانترنت التوصل إلى الاتفاق وبالقيمة المادية ذاتها مضيفة أن كاكا سيتم تقديمه إلى جمهور النادي الملكي الأسبوع المقبل.

وتعتبر الصفقة مدوية كونها جاءت بعد 24 ساعة فقط من انتخاب فلورنتينو بيريز رئيساً جديداً لريال مدريد بالتزكية وهو الذي كان وعد بالتعاقد مع لاعبين كبار خلال حملته الانتخابية، كما أن الاتفاق يأتي بعد ساعات قليلة من تقديم المدرب الجديد للنادي الملكي التشيلي مانويل بيليغريني مدرب فياريال في الأعوام الخمسة الماضية.

كما أن التعاقد مع كاكا يعتبر مفاجئاً خصوصاً بعد تصريحات الأخير لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" اليوم الثلاثاء كونه يرغب في البقاء في صفوف ميلان.

وقال كاكا (27 عاماً) للصحيفة "أقولها للمرة الأخيرة، ولآخر مرة، بأني لا أريد الرحيل عن ميلان، وعن ملايين المشجعين لميلان، أقول إني حسمت خياري، لقد قررت البقاء، اسمحوا لي بأن أبقى هادئاً من فضلكم. أريد أن أواصل تحقيق الانتصارات مع ميلان، ومنذ اليوم اعتبر أن الأمر قد حسم".

وكان رئيس ميلان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني ألمح إلى إمكانية التخلي عن كاكا في تصريح لوكالة "أنسا" الايطالية وذلك ساعات قليلة قبل إعلان كادينا سير على التعاقد مع الدولي البرازيلي. وقال برلوسكوني "لا أعرف ما إذا سيكون بإمكاننا الاحتفاظ بكاكا لأننا نمنح له أموالاً كثيرة".

وتعتبر صفقة انتقال كاكا إلى ريال مدريد الأغلى في تاريخ كرة القدم وهي تتجاوز بـ10 ملايين يورو الصفقة القياسية السابقة والتي كان وراءها بيريز بالذات عندما ضم صانع الألعاب الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان من يوفنتوس الايطالي عام 2001.

وكان عقد كاكا، الحائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2007 وكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2002، ينتهي مع ميلان في حزيران/يونيو 2013.

وكان بيريز (62 عاما) تولى رئاسة ريال مدريد في الفترة بين عامي 2000 و2006 خلفا للورنزو سانز وحقق معه لقب الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة والكأس السوبر الأوروبية وكأس الانتركونتننتال (كأس العالم للأندية حاليا) والكأس السوبر الإسبانية مرتين، وضم عدداً من أبرز نجوم اللعبة كزيدان والانكليزيين ديفيد بيكهام ومايكل اوين والبرتغالي لويس فيغو والبرازيلي رونالدو.