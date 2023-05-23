ارتفاع الدولار في فلسطين وتوقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين ظهر اليوم الثلاثاء 23/5/2023 ، متأثراً بترقب المستثمرين إذا ما كان الفيدرالي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة، فضلا عن متابعتهم موقف الكونغرس بشأن التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي.

وبلغ سعر صرف الدولار الامريكي فلسطين مقابل الشيقل 3.65 وسط توقعات بمزيد من الارتفاع ، بعد ان كان صباح اليوم 3.65 شيكل.

قوة الدولار استردها خلال الأسبوعين الماضيين، بعد تقارير اقتصادية أقوى من المتوقع، وتصريحات مسؤولي المركزي الأميركي بشأن تشديد السياسة النقدية، مما يشير إلى احتمال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وقال مارك تشاندلر، كبير محللي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك "ارتفع الدولار خلال الأسبوعين المنصرمين بدعم من زيادة أسعار الفائدة الأميركية".

وكانت اسعار الدولار والعملات في فلسطين على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.65 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.15 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.95 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل