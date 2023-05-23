بالصور وقفة تضامنية في غزة نصرة لأسير وليد دقة

نظمت مؤسسات تعني بالأسرى والمحررين في غزة اليوم الثلاثاء 23/5/2023 وقفة تضامنية نصرةً واسناداً للأسير وليد دقة بسبب تدهور وضعه الصحي وسط قرار جائر برفض الافراج عنه.

زوجة الأسير وليد دقة ، قالت خلال كلمة لها في وقفة تضامنية نظمتها جمعية واعد للأسرى والمحررين " أبو ميلاد باقي له عامين من حكمه الجائر المضاف لحكمه الأصلي بتهمة تهريب هواتف نقالة داخل سجون الاحتلال ، مضيفةً أن هذا الوقت المتبقي من حكمه الجائر قد يؤدي إلى موت محتم فأبو ميلاد لن يستطع الصمود بهذه الظروف الصحية الذي أصيب بها دفاعاً عن قضيته ونصرةً لشعبه.





ودعت أم ميلاد الوقوف بجانب الأسير وعدم تركه وحيداً مقيداً والمطالبة بالضغط الدولي والقانوني على الاحتلال للإفراج عن دقة لتلقي علاجه.

من جانبه تحدث أسامة قاسم الناطق باسم حركة حماس " ما يحدث مع الأسير وليد دقة هي جريمة حرب ممنهجة والاحتلال يتحمل تداعياتها.

وأكد قاسم على أن المقاومة الفلسطينية المقاومة ستبقى على عهدها ووعدها وستبقى قضية الأسرى على سلم أولوياتها حتى تبيض سجون الاحتلال

ودعا قاسم إلى توسيع التضامن مع الأسير دقة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وتفعيل هذه القضية الهامة للضغط على الاحتلال بالإسراع في الافراج عن دقة.

ويشار إلى أن الأسير وليد دقة ولد عام (1962)، أسير فلسطيني من باقة الغربيّة في فلسطين المحتلّة 1948. أُسر منذ عام 1986 وحكم عليه بالإعدام في البداية، ولاحقًا خفف الحكم بالسجن 37 عامًا بالإضافة لسنتين إضافيتين بقضية ضلوع الأسير دقة في قضية إدخال هواتف نقالة للأسرى