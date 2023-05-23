حماس: هدم الاحتلال منزل الشهداء جريمة صهيونية لا تزعزع إيمان شعبنا بالمقاومة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء 23/5/2023 أن هدم الاحتلال منزل ذوي الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا جريمة صهيونية تؤكد عجزه عن وقف ثورة شعبنا في الميدان.

وأضافت "حماس" أن الاحتلال لن يفلح في زعزعة إيمان شعبنا بالمقاومة وإرادته في الدفاع عن أرضه ومقدساته وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك

وأوضحت "حماس" إنّ شعبنا الذي احتضن المقاومين سيواصل تضميد جراح عائلاتهم وبناء ما يهدمه الاحتلال المجرم وسيواصل انتصاره للقدس والأقصى بتصعيد المقاومة وعملياتها البطولية والثأر لدماء الشهداء والوفاء لتضحيات عائلاتهم والسير قدماً حتى التخلّص من الاحتلال الصهيوني الفاشي.